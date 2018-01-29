العدل: 81% من المستفيدين راضون عن الخدمات في شهر ربيع الآخر

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل عن نتائج تقييم المستفيدين للخدمات العدلية، ومدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، خلال شهر ربيع الآخر من العام الهجري الحالي.

وجاءت النتائج إيجابية إلى كبير، فكانت نسبة الرضا عن الخدمات 81%، وعن مقدمة الخدمات 82%، وعن الجهات العدلية 70%، فيما وصل عدد المقيمين إلى 20927 شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الجهات تقييماً، فيما يخص محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، فكانت: ” محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة، وجدة، والطائف، والدمام ” .

وفيما يخص محاكم التنفيذ، فأكثرها تقييماً كانت محكمة تنفيذ مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأكثر كتابات العدل تقييماً، كانت كتابة العدل الاولى بجنوب الرياض، والثانية شمال جدة وجنوبها، والثانية بشرق الرياض.