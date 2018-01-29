أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأطفال المعوقين

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه اليوم, مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة عبدالله المحسني وعدد من أطفال الجمعية.

وفي بداية الاستقبال، نوه سمو أمير المنطقة بما تحظى به هذه الفئة الغالية على قلوبنا من دعم وتشجيع من قبل الحكومة ـ أيدها الله ـ والسعي إلى دمجهم في مجتمعنا ليمارسوا الحياة الطبيعية، مثنياً سموه على الدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين في خدمة المعاقين على مستوى المملكة.

وقدم مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة تقريراً مفصلاً عن أنشطة وفعاليات المركز , حيث اشتمل على إقامة الورش الفنية والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية ومشاركة أطفال المركز في العديد من الأيام العالمية والمحافل الوطنية حيث بلغت المشاركات خلال العام المنصرم حيث بلغت 22 مشاركة.

وأعرب ” المحسني ” عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه وتشجيعه المتواصل لكافة مناشط الجمعية، مؤكداً بأن الجمعية توفر الخدمة الشاملة والمجانية للطفل المعوق سواء كانت علاجية أو تعليمية أو تأهيلية، ومساندة أسرته في التعايش مع الإعاقة وطرق التعامل معها.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سمو أمير عسير لوحة فنية من أحد أطفال المركز.