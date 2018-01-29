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الأمير بندر يتكفل بألف تذكرة لمواجهة النصر والتعاون

الأمير بندر يتكفل بألف تذكرة لمواجهة النصر والتعاون
ماجد محمد(صدى):

قدم سمو الأمير بندر بن خالد بن عبد الرحمن، الدعم لجماهير نادى النصر، وذلك من خلال تكفله بقيمة ” ألف تذكرة ” لحضور لمباراة ” النصر والتعاون ” والتى ستقام باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء الغد، وذلك تشجيعاً منه للجماهير التي تساند الفريق.

جاء ذلك على الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث أكد النادي أن مجلس الجماهير سيتولى توزيع هذه التذاكر.

كما أشادت إدارة النادي بهذه المبادرة التي قام بها سمو الأمير لدعم للفريق.


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