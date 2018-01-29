المساحة الجيولوجية: لم تسجل أي هزات أرضية في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية حقيقة تعرض محافظة جدة لهزة أرضية، مؤكدة أن أجهزة الرصد لم تسجل أي هزات أرضية في المحافظة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها اليوم الاثنين إن الهيئة تنفي بأن ما تم الإحساس والشعور به اليوم الأثنين الموافق ١٢ / ٥ / ١٤٣٩ه من اهتزاز.

وأضافت أن سماع صوت خفيف في بعض مناطق جدة ليس هزة ارضية طبيعية حيث أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات أرضية في هذا التوقيت.

يأتي توضيح هيئة المساحة الجيولوجية بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وقوع هزة أرضية وانفجار في محافظة جدة، وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا.