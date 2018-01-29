الشايع يؤكد على صرامة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد واقعة مهرجان الإبل

عادل الحربي(صدى):

أكد المختص في الجرائم المعلوماتية عبدالله الشايع، أنّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتصدّى لكل الجرائم على شبكة المعلومات بحزم ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وذلك بعد تحذير إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني من العبث بصور نتائج المهرجان.

وأضاف ” الشايع ” ، أن مقصد المنظم تحقيق الأمن المعلوماتي، وضمان الاستغلال المشروع لوسائل التقنية والحفاظ على الأخلاق والمصلحة العامة، وحماية الأعراض وحراسة الحياة الخاصة، ومنع استغلال هذه المنصات في أي عمل غير أخلاقي.

وأشار ” الشايع ” إلى أن العقوبة المفروضة على الجرائم المعلوماتية في حالتها العادية، متنوعة بين سجن يمتد من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف ريال، ويرتفع السقف ليصل لعشر سنوات أو خمسة ملايين ريال.