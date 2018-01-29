بالفيديو.. مختل عقليا يدفع فتاة أسفل عجلات المترو
أقدم رجل برازيلي يٌدعى ” خوسيه دا سيلفا 55 عامًا ” على دفع فتاة من أعلى رصيف محطة ” كونسيساو ” بمترو أنفاق ساو باولو بالبرازيل باتجاه القضبان الحديدية لحظة قدوم المترو إلا أنها لحسن الحظ سقطت في فجوة بين العجلات.
وأوضحت الشرطة عقب القبض عليه ، انه مختل عقلياً ، حيث قال في التحقيقات ” إنه كان ينفذ أوامر تلقاها من الشيطان ” فيما تم نقل الفتاة الى المستشفى لاصابتها في الرأس .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3482 ] نشر منذ 1 ساعة
اف معقولة
ي للطيف ؟؟؟؟