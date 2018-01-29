اكتشفي العمر المناسب لشريك حياتك ليطول عمرك
اتفق علماء الاجتماع على أن فارق السن المثالي بين الزوجين يجب ألا يتعدى العشر سنوات، وذلك ليستطيع الشريكان تحقيق التفاهم والتكافؤ العقلي والفكري، خاصةً وأن زواج الرجل بامرأة تكبره سناً أمرٌ غير محبب في الكثير من المجتمعات، وزواج المرأة برجل يكبرها بكثير هو أيضاً يعود لأسبابٍ وعقدٍ نفسية تعود للطفولة.
اكتشفي العمر المناسب لشريك حياتك ليطول عمركِ
ولذلك ينصح العلماء المرأة بالزواج من رجل من سنّها خاصةً وقد أثبتت أحدث الدراسات أن المرأة التي تتزوج من رجل قريب من عمرها تعيش لمدة أطول. ولذلك، تزوجي عزيزتي المرأة من رجلٍ في مثل سنّك، فكلما زاد الفرق بين عمر المرأة والرجل صعوداً أو نزولاً كلما قصر عمر المرأة، وقلّت معه احتمالات التفاهم والانسجام والتناغم بين الزوجين. وبالعكس فالرجال الذين يرتبطون بنساءٍ أصغر منهم سناً، يعيشون حياةً أطول نسبيّاً.
إن التقارب في السن بينكِ وبين شريك حياتك، يمكّنه من أن يتفهمك بسهولة، ويتفهم مشاعرك ومتطلبات سنك، كما أنه يُحسن فرص التكافؤ الفكري والاجتماعي بينكما لأنكما تنتميان إلى الجيل نفسه والفترة نفسها، وتعاصران الثقافة والأوقات نفسها ولذلك ففرصة نجاح هذه العلاقة هي أكبر بالطبع.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام 👍🏼صحيييييييح يكون بهم توافق وانسجام اكثر ونفس الافكار والاحلى اذا تفكرين بشي يجييككك بدون ماتحكين مدري يسمونه توافق بالعقل الباطني او لا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7007 ] نشر منذ 47 دقيقة
صحيح الآفضل هو يكون اكبر اما يزيد عمرها الآعمار بيد الرب سبحانه ان ماقصره شريكها ماطوله☺😁😂
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3482 ] نشر منذ 40 دقيقة
فارق السن ربما ليس هو العائق الوحيد فقط بين
بعض المتزوجين
بل الخلاف ايضاً هنالك الخلاف الفكري بمعنى
اطر التفاهم بين الزوج والزوجة هنا يكمن العائق وتسوء الخلافات
وتحتدم حتى تصل الى ابغض الحلال عند الله وهو الطلاق والعياذ بالله
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11825 ] نشر منذ 30 دقيقة
سن الرجل ليس عائق مادام ذا عقليه متفهمه وراقيه
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.كثير صغيري سن ولكن عقلياتهم مضروبه
.[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 7 دقائق
جميع الناس اساسا اخوة في الله والمراد منهم ان يعيشون ويسكنون ضمن نظام الحياة الانساني السليم .طول العمر هو بيد الخالق سبحانه وفارق العمر هنا لايحكم استمرارية العلاقات ومدى نجاحها بل البيئة الملائمة والشخصية الصادقة والوفيه والامينه والمتفاهمه والمحيط الذي يكفل لهم الاستمراريةو النمو والازدهار في الحياة ويحثهم على الرحمة و المحبة والتفاهم والاحترام والمودة والعدل ويوفر لهم الكرامة الانسانية والخير المطلق