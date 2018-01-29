اكتشفي العمر المناسب لشريك حياتك ليطول عمرك

نورة الشهري(صدى):

اتفق علماء الاجتماع على أن فارق السن المثالي بين الزوجين يجب ألا يتعدى العشر سنوات، وذلك ليستطيع الشريكان تحقيق التفاهم والتكافؤ العقلي والفكري، خاصةً وأن زواج الرجل بامرأة تكبره سناً أمرٌ غير محبب في الكثير من المجتمعات، وزواج المرأة برجل يكبرها بكثير هو أيضاً يعود لأسبابٍ وعقدٍ نفسية تعود للطفولة.

اكتشفي العمر المناسب لشريك حياتك ليطول عمركِ

ولذلك ينصح العلماء المرأة بالزواج من رجل من سنّها خاصةً وقد أثبتت أحدث الدراسات أن المرأة التي تتزوج من رجل قريب من عمرها تعيش لمدة أطول. ولذلك، تزوجي عزيزتي المرأة من رجلٍ في مثل سنّك، فكلما زاد الفرق بين عمر المرأة والرجل صعوداً أو نزولاً كلما قصر عمر المرأة، وقلّت معه احتمالات التفاهم والانسجام والتناغم بين الزوجين. وبالعكس فالرجال الذين يرتبطون بنساءٍ أصغر منهم سناً، يعيشون حياةً أطول نسبيّاً.

إن التقارب في السن بينكِ وبين شريك حياتك، يمكّنه من أن يتفهمك بسهولة، ويتفهم مشاعرك ومتطلبات سنك، كما أنه يُحسن فرص التكافؤ الفكري والاجتماعي بينكما لأنكما تنتميان إلى الجيل نفسه والفترة نفسها، وتعاصران الثقافة والأوقات نفسها ولذلك ففرصة نجاح هذه العلاقة هي أكبر بالطبع.