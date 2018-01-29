توريس: أفضل مواجهة أوروغواي في نهائي المونديال

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب منتخب إسبانيا المهاجم فرناندو توريس، أن فريق بلاده قادر على التتويج في مونديال روسيا، مشيرًا إلى أنه متحمس لخوض المنافسة.

وأضاف ” توريس ” أن منتخب لاده لديه تطلعات كثيرة، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين لديهم خبرة أكثر من الفترة السابقة.

وكشف عن أمنيته أن لا يواجه منتخب بلاده أوروغواي، إلا في النهائي، متمنيًا لهم كلالحظ في المونديال.

وتابع: “الوصول للمونديال والتطلع للفوز به صعب. يجب السير رويداً رويداً وتمني الأفضل لإسبانيا”، مشيرًا إلى أن زميليه الأوروغويانيين في أتلتيكو مدريد دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز، سيخوضان المونديال وهما في مستوى مميز.