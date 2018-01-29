تحريك دعوى جزائية بحق منشأتين من قبل العامة للمنافسة

نايف السالم(صدى):

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرارًا بالبدء في تحريك الدعوى الجزائية ضدّ منشأتيْن تجاريتيْن، وإحالتهما إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، خلال اجتماعه الـ51، امس الأحد.

وأوضح المجلس، أن إحدى المنشأتين تعمل في قطاع الأدوات الكهربائية، والأخرى في قطاع الأدوية، مشيراً إلى أنه القرار بناء على بعد ما تمّ التوصل في البحث والتقصّي، وما قام به مأمور و الضبط القضائي بالهيئة العامة بالتحقيق، وزيارة تلك المنشآت وجمع الاستدلالات.

ووافق المجلس على طلب إتمام عملية الاستحواذ المقدم من شركة ترونوكس المحدودة، وذلك بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه الطلب.

وقرَّر المجلس تسمية موظفي الادعاء العام، ومأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام نظام المنافسة.