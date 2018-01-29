محاكمة عناصر داعش الذين خططوا لاغتيال ضباط بالداخلية

حمود العنزي (صدى):

كشفت أولى جلسات محاكمة المجموعة الإرهابية المتهمة بالتخطيط لاغتيال ضباط بوزارة الداخلية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بالرياض أمس الأحد، ارتباط قائد الخلية بالإرهابي هادي الشيباني الموقوف حاليًا لدى الجهات الأمنية، والذي يعد أحد أخطر عناصر داعش داخل المملكة.

وجدير بالذكر، أن أجهزة مكافحة الإرهاب أحبطت مخططات إرهابية كانت على وشك التنفيذ، جند فيها تنظيم داعش الإرهابي بالخارج خمسة من عناصره في السعودية.

وكان ذلك لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية وضباط أمن آخرين بعد رصد منازلهم، واستهداف مقر سجن المباحث العامة بالحائر، وإحدى الحسينيات بالمنطقة الشرقية.