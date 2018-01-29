الأمير فيصل بن خالد يكرم ٢٨٤ متفوقا بتعليم عسير الأربعاء المقبل

أبها(صدى):

يكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز, أمير منطقة عسير الأربعاء المقبل, ٢٨٤ طالباً من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة ونظام المقررات، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن التكريم يهدف إلى تقدير جهود الطلاب، والإشادة بهم وبأولياء أمورهم ومدارسهم ، فضلاً عن شحذ هممهم، وبث روح التنافس الشريف في الوسط التربوي، رافعاً شكره وتقديره لمقام سمو أمير المنطقة لقاء رعايته ودعمه المتواصل لبرامج التعليم.

من جهته أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم عسير سعد حاضر، أنه تم إعداد دليل يضم أسماء الطلاب المتفوقين، يتضمن صوراً للطلاب ومدارسهم وفصولهم الدراسية وتم توزيعه على جميع المدارس، والإدارات ذات العلاقة، بما يسهم بالتعريف بالمتفوقين والجهود التي بذلوها.

بدوره أكد منسق الاحتفال يحيى مشاري, أنه تم إعداد برنامج للاحتفال يتخلله مسيرة طلابية وعروض مختلفة.