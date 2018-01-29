لوجي بوينت: الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة عززت استثمارات ساحل البحر الأحمر

علي القحطاني (صدى):

أعلنت ” لوجي بوينت ” لتمكين الخدمات اللوجستية، تأثير الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة على خط ساحل البحر الأحمر، وتأثيراتها الإيجابية عليه.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة هيمنث براكاش، أن هذا الإصلاحات كان لها انعكاسات إيجابية متطورة حول تقديم منافسة تسعيرية لوجستية هامة على خط الساحل، ما سيسهم في جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين والمحليينـ ويعطى أولوية لصالح الخدمات اللوجستية لميناء جدة الإسلامي.

وأضاف ” براكاش ” أن هذه الإصلاحات شجعت على اقتصاد أكثر صحة؛ بسبب التسعير الأفضل للعملاء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة في الموانيء السعودية والمناطق الصناعية ومساحات التخزين في المناطق النائية.

كما شدد على أهمية الحاجة للمناطق اللوجستية المتخصصة عالميًا، من خلال مناطق اقتصادية في المملكة يمكنها تلبية احتياجات النظم الإيكولوجية الصناعية بأكملها، والمشاركة في إنشاء المعاهد التعليمية، ومرافق التدريب، ومراكز البحوث، والموردين ومصنعي المعدات الأصلية في محيط واحد آمن.

يُذكر أن لوجي بوينت تعد أول وأكبر منطقة للإيداع وإعادة التصدير التابعة لميناء جدة الإسلامي، بمساحة مليون متر مربع، وتقدم خدمات نوعية في النقل بالشاحنات، والتخزين، وخدمات الموانئ، والتعبئة المشتركة وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشغيلي الكامل والحلول.