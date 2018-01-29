قوات الاحتلال تحتجز 6 شبان فلسطينيين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

القدس المحتلة(صدى):

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 6 شبان فلسطينيين لعدة لساعات، خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند غالب عويس (38 عامًا)، وموسى علي عويس (31 عامًا)، وجهاد عبد السلام عويس (16 عامًا)، وسرحان رفعت ضراغمة (29 عامًا)، وعبد الله غسان ضراغمة (21 عامًا)، وخطاب محمد ضراغمة (16 عامًا)، عقب دهم منازل ذويهم في القرية وتفتيشها، ثم أفرجت عنهم في وقت لاحق من صباح اليومن، بعد اقتيادهم إلى أماكن متفرقة وإخضاعهم للتحقيق الميداني.