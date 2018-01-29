قبول 200 متدرب في تقنية الباحة للفصل التدريبي الثاني لهذا العام

إبراهيم الزهراني(صدى):

أقامت الكلية التقنية بالباحة أمس، حفل استقبال للطلاب المقبولين في برامجها التدريبية للفصل التدريبي الثاني للام 1439هـ، البالغ عددهم 200 متدرب في تخصصات الكلية المختلفة، وذلك على مسرح الكلية.

وهنأ عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني، الطلاب المقبولين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، حاثاً على استغلال الإمكانيات التي وفرتها الكلية في دراستهم.

وتم خلال الاستقبال تعريف المتدربين بنظام التدريب الذي تعمل به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشرح كافة لوائح وأنظمة الكلية، وماذا يجب على المتدرب وماله من حقوق وما عليه من واجبات، فيما سيلتحقون بركب التدرب في الكلية من خلال النظام الالكتروني بالبوابة الالكترونية المعتمدة بشكل أساسي على البلاك بورد (Black Board) وهو نظام معلومات لإدارة وتقنية التدريب ومتابعة المتدربين ومراقبة كفاءة العملية التدريبية في الكلية.

كما يتيح النظام فرص كبيرة للمتدربين في أن يتواصلوا مع المقرر التدريبي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره بالإضافة إلى التواصل مع مدرب المقرر وبقية المتدربين المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.