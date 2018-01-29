مؤتمر ” سوتشي ” للحوار السوري: يبقى الوضع على ما هو عليه

موسكو(صدى):

كشفت مصادر روسية، عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري المنعقد اليوم الإثنين، في مدينة سوتشي الروسية.

ووفقاً للمصادر، فإن البيان لا يوجد به تغييراً جوهرياً في السياسة السورية، بل أكد على استمرار مؤسسات الدولة، بدلاً من إعادة هيكلتها مرة أخرى.

كما أشار البيان، إلى تشكيل لجنة دستوية بمشاركة الحكومية تمهيداً لتعديل الدستور، داعياً السوريين إلى تصويت شعبي من أجل تقرير مصيره.

وأوضح البيان، على ضرورة أن تصبح سوريا دولة غير طائفية قائمة على المواطنة والتعددية وسيادة القانون، رافضاً التدخل الخارجي في الشأن الداخلي.

بينما ستصبح مهمة الجيش، خلال الفترة المقبلة، حماية الشعب وحدود الدولة من التهديدات الخارجية والإرهاب.