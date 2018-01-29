بالفيديو.. حوار بين مسن ووزير ” العمل ” في حائل

علي العنزي(صدى):

تمكن نزيل بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين في مدينة حائل، من تسجيل الدار بشكل رسمي، وذلك بعد مطالبته وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور “علي الغفيص” بذلك أثناء مقابلته فى الدار ذاته.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة حائل صباح اليوم، ودار حديث تجاوز الدقيقة والنصف بين الوزير والمسن، حيث طالبه النزيل “عشوي” باعتمادها بصورة رسمية، وذلك لكونها منزله منذ عام 1419هـ، وليس لديه من يقوم برعايته، فبشره الوزير بما طلبه.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتحدث الرسمي للفرع ” فريح العيّاد ” أنه تم تزويد الدار بالإمكانيات البشرية والصحية، ودعمها بسيارة إسعاف خاصة بها، كذلك جُعلت مرافق المركز لخدمة كبار السن كالصالات الرياضية والعلاج الطبيعي.

يذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين كانت تتبع الجمعية الخيرية بمدينة حائل لسنوات عديدة، وذلك تحت مسمى دار المسنين (الندى)، ثم تم إلحاقها بمبنى مركز الدكتور ناصر الرشيد، وذلك بمبنى منفصل تماماً عن إدارة الأيتام في بداية عام 1438هـ ، وتم تخصيص البوابة الشمالية من المبنى للدخول للدار.