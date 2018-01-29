بالصور.. 35 مدرسة ابتدائية بتعليم مكة في مبادرة ” سلامتي في منزلي “

سعيد العجل(صدى):

تستهدف شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 35 مدرسة ابتدائية من تعليم مكة في زيارات توعوية للتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وتوعية الطلاب بأهمية السلامة المنزلية وذلك ضمن مبادرة ” سلامتي في منزلي ” والتي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة” .

وسيكون للشركة ثلاثة زيارات أسبوعياً لهذه المدارس حيث بدأت أولى الزيارات في مدارس البشرى الابتدائية والتي شارك فيها من قبل شركة الكهرباء المهندس خالد أحمد الصائع والذي تحدث عن أهمية التوعية بمخاطر الإهمال في أمور السلامة المنزلية مؤكداً على أهمية تثقيف النشء عن معرفة أمور الأمن والسلامة في المنزل ومرافقه كما تم التطرق للتعرف على المخاطر في المنزل والمدرسة وكيفية تجنبها وكذلك التعرف على عناصر الحريق وكيفية التصرف أثناء الطوارئ.

وأوضح مدير الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خالد الحارثي أن هذه اللقاءات التي تنفذها شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة حيث تستمر هذه اللقاءات حتى السابع عشر من شهر رجب القادم حيث تستهدف 35 مدرسة ابتدائية بمعدل ثلاثة لقاءات أسبوعياً.

وأضاف الحارثي أن هذه اللقاءات الهادفة تُسهم في رفع الوعي لدى الميدان بأمور السلامة وتنشر ثقافة الأمن والسلامة داخل المدارس والمنازل بالإضافة لرفع ثقافة السلامة في المجتمع ورفع معدلات السلامة للحد من الحوادث والتعليم يسعى لتحقيق السلامة في مدارسه وبين منسوبيه وفِي المجتمع كافة من خلال مثل الزيارات النوعية الجيدة، مقدماً شكره لشركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة وتعاونهم الدائم بما يحقق السلامة الدائمة.