مقاعد العائلات تتسبب في تأجيل خوض الهلال أولى مبارياته على الملعب الجديد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب انتهاء تجهيزات ملعب جامعة الملك سعود؛ لتعديل مقاعد العائلات المخصصة .

وينتظر الهلال انتهاء تعديلات الملعب الجديد؛ لخوض أولى مبارياتهم عليه أمام النصر، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين.

وقالت المصادر إنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيل حضور العائلات للمباراة بعد الانتهاء من وضع اللامسات الأخيرة على الملعب.