” الوطني للطب البديل ” : العلاج بشد الرأس غير مثبت علميا

حمود العنزي(صدى):

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم الاثنين، أن العلاج بـ ” شد الرأس ” غير مثبت علميًا، وما هو إلا إدعاء بالعلاج للربح المادي فقط.

وأكد المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الطريقة في العلاج قد تسبب مضاعفات خطيرة على المريض، مؤكدًا أن مدعي هذه الطريقة العلاجية يهدف إلى الربح المادي من خلال إيهام المرضى واستغلال حاجتهم للشفاء.

يُذكر أن مركز الطب البديل والتكميلي يعتبر المرجعية الوطنية في كل ما يتعلق بالطب البديل والتكميلي، ويهدف إلى نشر الحقائق حول الطب البديل ومساعدة المرضى.