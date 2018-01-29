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” الإحصاء ” تعلن عن الحيازات الزراعية في المملكة

” الإحصاء ” تعلن عن الحيازات الزراعية في المملكة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، الحيازات الزراعية الأعلى في العدد والمساحة حسب المناطق والمحافظات.

وأوضحت الهيئة اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الحيازات الزراعية في المملكة، حيث جاءت ” عسير ومكة المكرمة و المنطقة الشرقية ” الأعلى عددًا للحيازات بين المناطق.

بينما جاءت ” الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية ” الأعلى مساحة للحيازات بين المناطق.

فيما احتلت ” الإحساء – الشرقية والنماص- عسير وميسان – مكة المكرمة ” الأعلى عددًا للحيازات بين المحافظات.

كما جاءت ” طبرجل – الجوف وبريدة – الفصيم والدوادمي – الرياض ” الأعلى مساحة للحيازات بين المحافظات.


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