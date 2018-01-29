الحملة الانتخابية للرئيس السيسي تعبر عن رغبتها في ترشح منافس قوي

القاهرة(صدى):

عبرت الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن رغبتها في وجود عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، آملة في وجود تنافس حقيقي ومتعدد.

وأوضح المتحدث باسم الحملة محمد أبوشقة، أن وجود مرشحين يعزز الديمقراطية التي تسعى الإدارة المصرية لترسيخها وتكريسها، قائلًا ” غياب المرشحين ليس مسؤوليتنا “.

وأضاف أن الساحة مفتوحة أمام الجميع لخوض السباق الرئاسي، ويمكن لأي مرشح يرغب في دخول الانتخابات الحصول على نماذج تأييد 20 من نواب البرلمان.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل، لافتًا إلى أن الدستور احتاط لوجود مرشح وحيد في السباق الرئاسي، ووضع مادة تعالج هذا الوضع من الناحية القانونية، كما عالجت مواد قانون الانتخابات هذا الوضع.

يُذكر أن أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى داخل مصر أيام 26 و27 و28 من مارس المقبل.