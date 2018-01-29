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مجلة عالمية تختار الروبوت صوفيا غلافا لعددها الأسبوعي

مجلة عالمية تختار الروبوت صوفيا غلافا لعددها الأسبوعي
متابعات(صدى):

نشرت مجلة Stylist الأسبوعية المختصة بعالم الموضة والأزياء مجموعة من الصور لـ ” لصوفيا ” أول روبوت في العالم حاصل علي الجنسية، وهي تضع الماكياج وترتدي الشعر المستعار وذلك بمناسبة احتفال المجلة بإطلاق نسختها الـ400.

حيث خضعت ” صوفيا ” لجلسة تصوير، جاء تنفيذها بالكامل من قبل الآلات، حيث قامت طائرات من دون طيار بوضع الماكياج والتصوير
وهنأت صوفيا المجلة من خلال تغريدات على حسابها الشخصي في ” تويتر ” ، كما قالت في تغريدة أخرى إنها ترغب في أن يتذكرها الناس على أنها روبوت مميزة، تفهم البشر وتساعدهم في الحصول على مستقبل باهر.


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