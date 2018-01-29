بالفيديو.. كلينتون تسخر من ترامب في حفل جرامي

واشنطن(صدى):

ظهرت، ليلة أمس الأحد، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقًا والمرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، في مشهد هزلي وهي تقرأ مقطعا من كتاب ” نار وغضب في بيت ترمب الأبيض ” ، وذلك أثناء حفل جوائز غرامي الشهيرة الخاصة بالموسيقى.

وقرأت كلينتون: ” كان الرئيس ترمب خائفًا من تسميمه، وهو ما حثه على تناول وجبات في ماكدونالدز، لأن أحدًا لا يعرف بقدومه، ما يعني أن الوجبات ستكون آمنة ” .

وهاجم جونيور دونالد ترمب، ابن الرئيس الأمريكي، كلينتون بتغريدتين على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، ردًا على تصرفها السابق ذكره، قائلًا: ” قراءة مقطع من كتاب مفبرك في جرامي يبدو عزاء كبيرا لفقدك الرئاسة ” .

وتابع ” جونيور ” ، مؤكدًا: ” كلما زاد ظهور كلينتون على التلفزيون، تعاظم إدراك الأميركيين لروعة تواجد دونالد ترمب في مقعد الرئاسة ” .