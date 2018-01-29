بالفيديو.. كلينتون تسخر من ترامب في حفل جرامي
ظهرت، ليلة أمس الأحد، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقًا والمرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، في مشهد هزلي وهي تقرأ مقطعا من كتاب ” نار وغضب في بيت ترمب الأبيض ” ، وذلك أثناء حفل جوائز غرامي الشهيرة الخاصة بالموسيقى.
وقرأت كلينتون: ” كان الرئيس ترمب خائفًا من تسميمه، وهو ما حثه على تناول وجبات في ماكدونالدز، لأن أحدًا لا يعرف بقدومه، ما يعني أن الوجبات ستكون آمنة ” .
وهاجم جونيور دونالد ترمب، ابن الرئيس الأمريكي، كلينتون بتغريدتين على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، ردًا على تصرفها السابق ذكره، قائلًا: ” قراءة مقطع من كتاب مفبرك في جرامي يبدو عزاء كبيرا لفقدك الرئاسة ” .
وتابع ” جونيور ” ، مؤكدًا: ” كلما زاد ظهور كلينتون على التلفزيون، تعاظم إدراك الأميركيين لروعة تواجد دونالد ترمب في مقعد الرئاسة ” .
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