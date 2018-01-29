الهلال الأحمر بـ ” عفرين ” يروي تفاصيل مأساوية عن استهداف تركيا للمدنيين

دمشق(صدى):

أكد نوري قنبر، رئيس الهلال الأحمر الكردي في منطقة عفرين السورية، أن آلاف السكان المدنيين في المنطقة يعيشون في أماكن غير معدة للسكن، منذ بدء الجيش التركي عملياته العسكرية السبت قبل الماضي.

وأوضح ” قنبر ” في تصريحات صحفية، أن الهيئة تمكنت من إحصاء 55 قتيلاً من بينهم 15 طفلاً، بالإضافة إلى 142 مصاباً من جميع الفئات، خلال التسعة أيام الماضية.

وأشار إلى أن الوضع في غاية السوء بالمنطقة، مضيفاً أن الحركة معدومة في مناطق جنديريس وراجو وبلبل، ومختلف المناطق الحدودية، واصفاً تأمين المأكل والمشرب بالمناطق الحدودية بـ ” المخاطرة “.

ودعا ” قنبر ” الجيش التركي بوقف استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمنطقة.

يذكر أن الجيش التركي بدأ عملية ” غصن الزيتون ” قبل عشرة أيام، لاستهداف منطقة عفرين، حيث نزح آلاف المدنيين واستشهد العشرات إثر هذه العمليات.