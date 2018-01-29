جامعة الملك خالد توقع اتفاقيتين مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها

أبها(صدى):

وقّعت جامعة الملك خالد أمس, اتفاقيتين للتعاون المشترك مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات الأكاديمية الإدارية والصناعية والفنية، والتعاون في تدريب الطلاب والطالبات لدى منشآت القطاع الخاص، وتقديم حقائب تدريبية مناسبة للقطاع الخاص، والتعاون في تعيين الخريجين والخريجات وتهيئتهم لسوق العمل، إلى جانب دعم كراسي البحث العلمي وبرامج الرعاية في الجامعة، ودراسة وتطوير أفكار المشروعات الاستثمارية التي يتم تأسيسها تحت مظلة الغرفة، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية بمراكز البحوث المتخصصة في الجامعة.

كما تهدف إلى تنظيم الفعاليات المتنوعة المشتركة من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض، وإنشاء وإدارة وتشغيل حاضنات أعمال المشروعات الصغيرة، ووضع آلية لتقديم برنامج تعليمي لمنح رجال الأعمال من مشتركي الغرفة ومنسوبيها درجة الماجستير التنفيذي (MBA) في تخصصات ريادة الأعمال والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي.