معلم يعتدي جنسيا على طفلة داخل معهد أزهري

القاهرة(صدى):

تعرضت طفلة مصرية تبلغ من العمر 8 سنوات لصدمة وحالة نفسية سيئة عقب تعدي معلم عليها جنسياً داخل المعهد الازهري الذي تدرس به بقرية الإمام مالك في وادي النطرون بمحافظة القليوبية المصرية .

ومن جانبه روى والد الطفلة تفاصيل الواقعة لعدد من وسائل الإعلام المحلية ، قال إن ابنته كانت تجلس مع أخيها الأصغر يتحدثان سويا، ومر عليهما المعلم وقال لها: ” تعالي معي حتى تحصلين على بيان درجاتك لامتحان منتصف العام ” .

وأكد ، أن الطفلة ذهبت معه لتحصل على درجاتها مثلما قال لها المدرس، وبعد وصولها مع شقيقها وعدد آخر من زملائها، تفاجئت بالمعلم وهو يطلب من الجميع الانصراف عداها هي، ثم اعتدى عليها.

وفي تحقيقات الشرطة أنكر المعلم جميع الاتهامات التي وجهت إليه وطالب أهالي القرية بتوقيع أقصى عقوبة على المدرس.