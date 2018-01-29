بالصور.. أبرد شهر يناير مر على الخليج العربي قبل 54 سنة

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن أبرد شهر يناير مرَّ على الخليج العربي، كان في عام 1964 م.

وقال ” المسند ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إنه في هذا الشهر، ضرب منخفض قطبي عميق حوض الخليج العربي، فشكل كتلة هوائية باردة ورطبة، انخفضت معها درجة الحرارة في البحرين لنحو (- 5 درجات) ليتجمد معه الماء ويتشكل الصقيع على الأشجار والأحجار والأزهار

وأضاف: ” في مشهد تاريخي أبقت لنا الكاميرة عبر الصور التاريخية المشهد كما كان قبل 54 سنة، كما انخفضت درجة الحرارة لمستوى التجمد في الكويت وشرق السعودية، وقيل أن الأسماك في الخليج نفق بعضها من شدة البرد .. هذا والله أعلم “.