بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ 373 جولة خلال شهر ربيع الثاني
نفذت أمانة الحدود الشمالية 373 جولة، خلال شهر ربيع الثاني، وتغريم 153 محلًا وإتلاف 557.3 كيلوغرامًا من المواد الغذائية.
ونشرت الأمانة، اليوم الأثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صور توضح المحلات والمواد الغذائية التي أنلفتها الأمانة أثناء جولاتها التفتيشية.
كما أوضحت الأمانة ان قيمة الغرامات قد بلغت 140720 ريال، كما تم إغلاق 7 محال.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7746 ] نشر منذ 21 دقيقة
.👍. الله يقـــــويهم ويبارك فيـــــهم .👍.