بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ 373 جولة خلال شهر ربيع الثاني

نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة الحدود الشمالية 373 جولة، خلال شهر ربيع الثاني، وتغريم 153 محلًا وإتلاف 557.3 كيلوغرامًا من المواد الغذائية.

ونشرت الأمانة، اليوم الأثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صور توضح المحلات والمواد الغذائية التي أنلفتها الأمانة أثناء جولاتها التفتيشية.

كما أوضحت الأمانة ان قيمة الغرامات قد بلغت 140720 ريال، كما تم إغلاق 7 محال.