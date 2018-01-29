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بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ 373 جولة خلال شهر ربيع الثاني

بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ 373 جولة خلال شهر ربيع الثاني
نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة الحدود الشمالية 373 جولة، خلال شهر ربيع الثاني، وتغريم 153 محلًا وإتلاف 557.3 كيلوغرامًا من المواد الغذائية.

ونشرت الأمانة، اليوم الأثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صور توضح المحلات والمواد الغذائية التي أنلفتها الأمانة أثناء جولاتها التفتيشية.

كما أوضحت الأمانة ان قيمة الغرامات قد بلغت 140720 ريال، كما تم إغلاق 7 محال.


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