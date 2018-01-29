عطية المالكي: شركات عالمية بدأت الاعتماد على المنتجات المحلية في منظوماتها

نايف السالم(صدى):

أكد اللواء المهندس عطية المالكي، مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع، أن تصنيع قطع الغيار للمعدات العسكرية محلياً وفر ملايين الريالات للملكة منذ بدء التصنيع المحلي.

وأشار ” المالكي ” خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، أمس الأحد، إلى أن تكلفة صناعة قطعة غيار محلية بالمملكة بلغت 50 ألف ريال، وقد تم إنتاج قطعة اخرى بتكلفة 127 ريالاً فقط.

وأضاف أن المملكة كانت تستورد القطعة الأولى بنحو مليون ريال، والقطعة الثانية بنحو 33 ألف ريال.

وأوضح ” المالكي ” أن بعض الشركات العالمية بدأت بالفعل الاعتماد على المنتجات السعودية في منظوماتها.

ولفت إلى أن المملكة انتجت خلال عام 2017، 5427 صنفاً من قطع الغيار، وأكثر من 65 مليون قطعة.