بالفيديو.. قصة مؤلمة لـ 120 فتاة تجمعن أمام مسجد للزواج مقابل إطعامهن

نايف السالم(صدى):

روى مسن عاصر سنوات الجوع التي مرت بها الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة على الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، كاشفاً عن قصة مؤلمة لعدد 120 بنت تجمعن أمام مسجد.

وقال المسن وهو أحد الباعة في سوق الجردة الشهير بمدينة بريدة، أنه عاصر سنة الجوع الشهيرة التي بدأت من عام 1346هـ وأن الجوع استمر في الجزيرة العربية من بداية الحروب من عام 1302 إلى 1356هـ.

وأكد أن قصص موت الناس في الطرقات صحيحة، وأن أكثر الحالات كانت عام “ 1346هـ ” ، حيث تخلى الناس عن أولادهم وأسرهم بسبب الجوع.

كما روى قصة مؤلمة أن ما يقارب “ 120 ” بنت تجمعن أمام باب أحد الجوامع وعندما مر عليهن الإمام قالن له من يرغب في عاملة أو زوجة نحن جاهزات بدون مقابل بسبب الجوع، مشيراً إلى أن الناس عندما أخبرهم الإمام خرجوا من الباب الاخر للجامع لعدم قدرتهم على إعالتهن.