بالفيديو.. قصة مؤلمة لـ 120 فتاة تجمعن أمام مسجد للزواج مقابل إطعامهن
روى مسن عاصر سنوات الجوع التي مرت بها الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة على الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، كاشفاً عن قصة مؤلمة لعدد 120 بنت تجمعن أمام مسجد.
وقال المسن وهو أحد الباعة في سوق الجردة الشهير بمدينة بريدة، أنه عاصر سنة الجوع الشهيرة التي بدأت من عام 1346هـ وأن الجوع استمر في الجزيرة العربية من بداية الحروب من عام 1302 إلى 1356هـ.
وأكد أن قصص موت الناس في الطرقات صحيحة، وأن أكثر الحالات كانت عام “ 1346هـ ” ، حيث تخلى الناس عن أولادهم وأسرهم بسبب الجوع.
كما روى قصة مؤلمة أن ما يقارب “ 120 ” بنت تجمعن أمام باب أحد الجوامع وعندما مر عليهن الإمام قالن له من يرغب في عاملة أو زوجة نحن جاهزات بدون مقابل بسبب الجوع، مشيراً إلى أن الناس عندما أخبرهم الإمام خرجوا من الباب الاخر للجامع لعدم قدرتهم على إعالتهن.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23947 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3482 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لا تغير علينا الحال
بسبب مجاهرة بعضنا بالذنوب والمعاصي
اللهم ادمها نعمة وحفظها من الزوال
وطني حتى النخاع[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7749 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاحول ولا قــــوة إلابالله ــ خَبَـر يقَطِــع ألقـــلب .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللهم لك الحمد على نعمك التي لاتعد ولا تحصى
للعلم الان يوجد دول فيه اسواء من هذا الحال اللي ذكره وخصوصا دول الحروب