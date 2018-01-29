50 ألف ريال دعم للمواطنين في تهيئة وتشغيل المقاصف المدرسية

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير الجمعية التعاونية بالمدينة المنورة المهندس حمود الحربي، أن الجمعية وقعت شراكة مع إدارة التعليم لتشغيل المقاصف المدرسية من قبل المواطنين؛ لتدريبهم وإعدادهم لإدارة مشروعهم.

وأوضح ” الحربي ” أن الجمعية تختص باستقبال الراغبين وتدربيهم على فترتين عملي ونظري حول كيفية إدارة المقاصف وتشغيلها وتوفير الشروط الصحية والبيئية التي يجب الالتزام بها عند إعداد الوجبات الغذائية والمطابقة لشروط الصحة البيئية.

وأضاف أن المتدرب بعد تجاوزه فترة التدريب يستلم المقصف فورًا ويؤهل لاستلام الدعم من البنك بمقدار 50 ألف ريال في مدارس البنين أو البنات، حيث يتملك الفرد من الأسر المنتجة مقصفًا، ويستطيع تشغيل أفراد الأسرة أو الاستعانة بسعوديين.

كما أشار إلى أنه يمكن لمالك المقصف أن يستعين بمواطنين لمساعدته، ولكن لا يمكن تشغيل العمالة الأجنبية أو الاستعانة بهم، لافتًا إلى أن أكثر من 40 فردًا بادر بالتسجيل في الجمعية منذ الإعلان عن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع إدارة تعليم المدينة وبنك التنمية الاجتماعية، للراغبين بتملك مشروع إدارة وتشغيل المقاصف.