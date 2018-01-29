الأمانة العامة تشارك في الاجتماع الدولي لتنسيق ترددات الموجات الإذاعية القصيرة

علي القحطاني(صدى):

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة للفترة الإذاعية A18، الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة 22 – 26 يناير 2018، حيث شارك من دول المجلس وفد من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت، وبلغ عدد المشاركين في الاجتماع 86 مشارك يمثلون 49 هيئة إذاعية في العالم.

وأكد المشاركون على أهمية تنسيق ترددات الموجات الإذاعية القصيرة والمسارعة في إدخال تقنيات الإذاعة الرقمية الحديثة، وتحديد الترددات الخاصة بالإغاثة أثناء الكوارث بشكل دائم.

من جانب آخر تم عقد اجتماعين تنسيقيين، الاجتماع الأول على مستوى وفود الدول العربية المشاركة وتم التأكيد خلاله على أهمية إقامة الدورات التدريبية حول منظومة التخطيط، واقتناء أجهزة الإرسال للموجات القصيرة، أما الاجتماع الثاني أقيم على مستوى وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة للوصول إلى رؤى موحدة بين الدول الأعضاء تخدم مصالح الجهات الهندسية بدول المجلس، والمحافظة على النطاقات الترددية المخصصة للخدمات الإذاعية والتلفزيونية والنطاقات الترددية المساندة.