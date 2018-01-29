إعلامي بريطاني يطالب الرئيس ترامب بتدريب الأرسنال.. والأخير يرد

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رياضة كرة القدم أصبحت فى نمو مستمر و سريع بالولايات المتحدة، فهي اللعبة الأكثر شعبية فى العالم، لافتاً لأن نجله عاشقاً لها.

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج ” صباح الخير لندن ” الذى يذاع على قناة ” اي تى فى ” البريطانية، ويقدمه الإعلامي البريطاني الشهير ” بييرز مورجان ” ، حيث فاجأه ” ترامب ” بعدم تشجيعه لفريق ” آرسنال ” الأنجليزي، وذلك بعد أن أهداه ” مورجان ” قميص الفريق الخاص بالرقم ” 45 “.

وعلى سبيل المزح، طالب ” مورجان ” -الذي يعرف بحبه الشديد للآرسنال- الرئيس الأمريكي تدريب الفريق اللندني بدلاً منه مدربه الفرنسي ” آرسين فينجر ” ، وكان رده كالتالي: ” هذا رائع، سأقوم بعمل مذهل “.