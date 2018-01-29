أنغام تغرد في ألبومها الخليجي الجديد ” راح تذكرني “

نورة الشهري (صدى):

أصدرت النجمة المصرية أنغام ألبومها الخليجي الجديد ” راح تذكرنى ” ، عبر المتاجر الرقمية الكبري و القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع يوتيوب.

والجدير بالذكر أن أنغام تجيد الغناء باللهجة الخليجية, ولها جمهور كبير جدًا في الخليج، كما أنها قدمت العديد من الحفلات الغنائية مع أسطورة الأغنية الخليجية الفنان ” محمد عبده ”

و يتضمن الألبوم 12 أغنية خليجية, وهي ” هدى قلبه ” ، ” راح تذكرني ” ، ” إلهى ” ، ” أشوف نجوم ” ، ” الخيانة ” ، ” لاتهجى ” ، ” يوجعونك ” ، ” مجرد شيء ” ، ” لو تحلف ” ، ” مستحيل ” ، ” وين تروح ” ، و ” تلاقينا “.

و تعاونت أنغام في ألبومها الجديد مع كثير من شعراء الخليج، مثل سعود البابطين وأحمد الصانع وتركي وقوس وتركي المشيقح والعالية ورزان وأسير الرياض وعبداللطيف آل الشيخ وخالد العوض.

كما تعاونت مع عدد الملحنين في الخليج منهم عزوف وياسر بوعلي وسهم والأنين وحمد الخضر وراكان وناصر الصالح وحمد الخضر، والموزعين طارق مدكور وعصام الشرايطي وسيروس وخالد عز ووليد فايد.