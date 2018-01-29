تركيا تدمر 11 هدفا لحزب العمال الكردستاني بالعراق

أنقرة(صدى):

دمر الجيش التركي، اليوم الاثنين، 11 هدف لمنظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق؛ يقعوا في منطقتي جبال قنديل، وأسوس.

وقال بيان للجيش التركي إنه تم تدمير تحصينات وملاجئ ومواقع أسلحة، بالإضافة لاستهداف مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر ومواقع عسكرية تركية على الحدود، حسبما ذكر البيان.

وشهدت الفترة الأخيرة تكشيف لجهود الجيش التركي ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، بالإضتفة لشن هجمات ضد أكراد شمال سوريا في عفرين؛ التي انتهك الجيش من خلالها سيادة سوريا تحت قناع حماية حدود تركيا.