بالفيديو.. شاب ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي ويمنحها إحدى كليتيه
ضرب شاب يدعى ” عبدالله ” في الثلاثين من عمره، أروع الأمثلة في البر والإحسان للوالدين، وكان سبباً بعد الله – عز وجل- في إنهاء معاناة والدته من الغسيل الكلوي الذى استمر معها لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد التبرع لها بكليته.
وتمت عملية التبرع بنجاح بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بعدما أجرى الشاب كافة التحاليل و الفحوصات الطبية الذى ظهر تطابقها مع والدته.
فيديو | قصة شاب يضرب أروع أمثلة البر بالتبرع لوالدته بكليته لينهي معاناتها مع الغسيل ثلاثة أعوام.#الراصد #الجوف pic.twitter.com/S51oUPp3Il
— الراصد (@alraasd) January 28, 2018
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6491 ] نشر منذ 36 دقيقة
مهما فعل لن يعطي أمه حقها