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    يناير

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  3. بالفيديو.. شاب ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي ويمنحها إحدى كليتيه

بالفيديو.. شاب ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي ويمنحها إحدى كليتيه

بالفيديو.. شاب ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي ويمنحها إحدى كليتيه
عادل الحربي(صدى):

ضرب شاب يدعى ” عبدالله ” في الثلاثين من عمره، أروع الأمثلة في البر والإحسان للوالدين، وكان سبباً بعد الله – عز وجل- في إنهاء معاناة والدته من الغسيل الكلوي الذى استمر معها لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد التبرع لها بكليته.

وتمت عملية التبرع بنجاح بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بعدما أجرى الشاب كافة التحاليل و الفحوصات الطبية الذى ظهر تطابقها مع والدته.


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