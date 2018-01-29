الزايدي يعلق على إقالة سامي الجابر: لم ينجح في شيء منذ اعتزاله!
هاجم الكاتب الصحفي سلطان الزايدي، اليوم الاثنين، سامي الجابر عضو اتحاد كرة القدم المقال، موضحًا أنه منذ اعتزاله لم ينجح في شيء.
وقال ” الزايدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” حينما كان سامي الجابر مدربا لـ الهلال سأله علي العلياني في يا هلا عن ماجد عبدالله فقال : ماجد متقوقع على نفسه. لم يرد ماجد لكن كان رد الحياة أبلغ .. فبعد اعتزاله لم ينجح في شيء .. ” .
يجدر الإشارة إلى أن عادل عزت رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، قرارًا بإبعاد سامي الجابر من عضوية مجلس الإدارة وتعيين بندر بن أحمد قطان بديلًا له، بينما وافق الاتحاد على استقالة مدير الكرة بالمنتخب ماجد عبد الله؛ نظرًا لظروف خاصة حسبما ذكر.
فيصل ابو طلال[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 26 دقيقة
مو دفاع عن سامي الجابر سامي نجح في قيادة نادي الهلال وكان علي ابوابه حصوله على كاس اسيا بس للاسف حورب من اعضاء شرف النادي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 16 دقيقة
انا مؤمن جداً بمقولة
صاحب صنغتين كذاب
ليش شرطاً تنجح لاعب
ان تنجح مدرب اوإيداري
وتتعلم الحلاقة في رؤوس العبيد
ههههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 12 دقيقة
عزيزي الفاضل فيصل حفظك الله ورعاك
سيدي لا حروب ولا هم يحزنون انا اعرف هلاليين
والله احبهم ويحبوني وانا نصراوي لا تعصب ولا مرض
دائما اقول لهم يا هلالية احضرو شيخ يقرأ رقيه شرعية
راقي لعل وعسى تنفك العقدة
العالمية صعبة قوية
قسم بالله يضحكون ويقولون ما باقي غير هي والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه