الزايدي يعلق على إقالة سامي الجابر: لم ينجح في شيء منذ اعتزاله!

طلال الغامدي(صدى):

هاجم الكاتب الصحفي سلطان الزايدي، اليوم الاثنين، سامي الجابر عضو اتحاد كرة القدم المقال، موضحًا أنه منذ اعتزاله لم ينجح في شيء.

وقال ” الزايدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” حينما كان سامي الجابر مدربا لـ الهلال سأله علي العلياني في يا هلا عن ماجد عبدالله فقال : ماجد متقوقع على نفسه. لم يرد ماجد لكن كان رد الحياة أبلغ .. فبعد اعتزاله لم ينجح في شيء .. ” .

يجدر الإشارة إلى أن عادل عزت رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، قرارًا بإبعاد سامي الجابر من عضوية مجلس الإدارة وتعيين بندر بن أحمد قطان بديلًا له، بينما وافق الاتحاد على استقالة مدير الكرة بالمنتخب ماجد عبد الله؛ نظرًا لظروف خاصة حسبما ذكر.