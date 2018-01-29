” تويتر ” : حسابات روسية أعادت نشر تويتات ” ترامب ” نصف مليون مرة

واشنطن(صدى):

أعلنت شكة ” تويتر ” أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الحسابات الروسية على الموقع تشغلها أنظمة تلقائية أو برامج ” بوتات ” آلية، وهي برامج تختص بعمل مهام تلقائية على الإنترنت.

وأعادت نشر تويتات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصل إلى نصف مليون مرة تقريباً، في الأسابيع الأخيرة لحملته الرئاسة عام 2016، وأرسل 50 ألف حساب آلي كشفت الشركة علاقتها بروسيا، أكثر من مليوني تغريدة ذات صلة بالانتخابات.

كما أوضح ” تويتر ” في البيان المكتوب للجنة، أن الحسابات أعادت تغريد مواقف المرشح آنذاك دونالد ترامب، 10 مرات أكثر من إعادة تغريدة منافسته هيلاري كلينتون.

وأشارت ” تويتر ” في التقرير على أن سلوك الحسابات المعنية يمثل جزءاً صغيراً جداً من النشاط العام ، على برنامجها في الفترة السابقة للانتخابات.

يُذكر أن ” تويتر ” درست كيفية مساعدة برامج ” البوتات ” على تضخيم المحتوى، الذي وصفته بـ ” الحسابات المرتبطة بالروسية ” بما في ذلك ” ويكيليكس ” ، كما أرسلت النتائج للجنة القضائية في مجلس الشيوخ.