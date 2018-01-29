بالفيديو.. تظاهرات في ” مشهد ” الإيرانية مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة

طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون في مدينة مشهد الإيرانية، اليوم الإثنين، تظاهراتهم الاحتجاجية على نهب أموالهم من قبل النظام الإيراني، مطالبين باستعادتها.

يأتي ذلك بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الإيرانية، الداعية إلى سقوط نظام ” الملالي ” ، والمرشد الأعلى علي خامنئي الذي كشفت الفترة الماضية فضائح افتصادية كثيرة له وللدولة الإيرانية.