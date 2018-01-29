  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. تظاهرات في ” مشهد ” الإيرانية مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة

بالفيديو.. تظاهرات في ” مشهد ” الإيرانية مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة

بالفيديو.. تظاهرات في ” مشهد ” الإيرانية مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة
طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون في مدينة مشهد الإيرانية، اليوم الإثنين، تظاهراتهم الاحتجاجية على نهب أموالهم من قبل النظام الإيراني، مطالبين باستعادتها.

يأتي ذلك بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الإيرانية، الداعية إلى سقوط نظام ” الملالي ” ، والمرشد الأعلى علي خامنئي الذي كشفت الفترة الماضية فضائح افتصادية كثيرة له وللدولة الإيرانية.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *