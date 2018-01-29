بالفيديو.. تظاهرات في ” مشهد ” الإيرانية مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة
يواصل المتظاهرون في مدينة مشهد الإيرانية، اليوم الإثنين، تظاهراتهم الاحتجاجية على نهب أموالهم من قبل النظام الإيراني، مطالبين باستعادتها.
يأتي ذلك بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الإيرانية، الداعية إلى سقوط نظام ” الملالي ” ، والمرشد الأعلى علي خامنئي الذي كشفت الفترة الماضية فضائح افتصادية كثيرة له وللدولة الإيرانية.
#فيديو | استمرار المظاهرات الغاضبة من قبل المنهوبة أموالهم في مدينة #مشهد الإيرانية ويطالبون باستعادة أموالهم#تضاهرات_سراسری
#IranProtests #انتفاضه_الشعب_الإيراني pic.twitter.com/ZD4XOlALIl
— وطني تيوب (@watanitube) 29 January 2018
اترك تعليقاً