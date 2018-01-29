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تراجع هامشي للذهب في ظل محاولة تعافي الدولار من أدنى مستوياته

تراجع هامشي للذهب في ظل محاولة تعافي الدولار من أدنى مستوياته
عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعًا هامشيًا، في ظل انخفاض الدولار ووصوله إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات الأسبوع الماضي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 1347.69 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن تسليم أبريل بنسبة 0.4% إلى 1352.1 دولار للأوقية.

وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 89.15، بعدما سجل الخميس الماضي أدنى مستوياته في 3 سنوات 88.429.

ومن المنتظر نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ غدًا ويستمر حتى الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير والذي سيصدر الجمعة.


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