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الحيازات الزراعية التقليدية في الأحساء تصل لـ 84.45% من إجمالي الشرقية

الحيازات الزراعية التقليدية في الأحساء تصل لـ 84.45% من إجمالي الشرقية
نايف السالم(صدى):

قالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أنه بلغ إجمالي الحيازات الزراعية التقليدية في المملكة 252.005، بينما بلغ عدد إجمالي الحيازات الرزاعية المتخصصة لـ33,161.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن وصل عدد الحيازات الزراعية التقليدية في محافظة الأحساء إلى 21,239 حيازة، والتي تمثل ما نسبته 84.45% من إجمالي الحيازات التقليدية في المنطقة الشرقية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7746 ] نشر منذ 1 ساعة

شــــــــــــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــــــــيـل .👍🌴🌳🌴👍.

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