3 مستفيدين من ” برنامج المهني السعودي ” و 6 أهداف

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن برنامج المهني السعودي، يستفيد منه 3 فئات، هم:” الجهات التعليمي، المهنيون الشباب في القطاع الحكومي والعسكري، المهنيون الشباب في القطاع الخاص.

كما أشارت الهيئة، إلى أن أهداف البرنامج هي، تعريف المهنيين الشباب بمفهوم التقييس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ودور التقييس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يهدف البرنامج إلى زيادة التعاون والتواصل مع الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والدولية، ذات نفس الاختصاص وفي مجال التعليم والصناعة، وكذلك الإطلاع على طبيعة عمل اللجان الفنية لتحقيق أقصى قدر من المشاركة في أعمال التقييس المحلي والإقليمي والدولي.

وتتضمن الأهداف، رفع مستوى الوعي لدى الطالب والمهني السعودي لإيجاد الأدوات والخدمات المساعدة في سد احتياجات السوق المستقبلية من المهنيين الشباب في مجالات التقييس، وكذلك منح الشباب الفرصة للمشاركة في أعمال اللجان الفنية لتمثيل جهاتهم في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى حث ومساعدة الجامعات والكليات التقنية على تبني برامج ومناهج في مجالات التقييس المختلفة.