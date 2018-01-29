” مبتز ” يستولي على راتب ضحيته لمدة 10 سنوات
قام أحد الكتاب، بنشر قصة عن قضية ابتزاز تعرضت لها أحد الفتيات وهي في المرحلة الجامعية، حيث تعرفت على أحد الأشخاص؛ ليوهمها بأنه ينوي خطبتها ويحصل منها على بعض الصور الخاصة بها، التي تساعده في ابتزازها.
ويبدأ مسلسل الابتزاز، بطلبه من الفتاة الخروج معه، لترفض الفتاة ذلك الطلب، ليعود مرة أخرى ويهددها بفضحها أمام زجها وأهله وأهها، إن لم تستجب لمطالبه المادية، وبالفعل سلمت له بطاقة الصراف الآلي؛ ليستولي على راتبها كل شهر.
واستمر الابتزاز على مدار 10 سنوات كاملة، حتى ايقنت الضحية أنها في دوامة؛ لتقرر بعدها إبلاغ وحدة مكافحة الابتزاز، لتنتهي مأساتها في فترة وجيزة جدًا، وتم القبض على المبتز.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 1 ساعة
قصة غريبة بعد الشىء !!!! عشر سنوات أبتزاز ويحصل على الراتب شهريا من الصراف الالى ؟؟ وأين الزوج من تلك العشر سنوات ؟؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه هههه غريب أمرها 😏عشر سنوات ياالخاينه تستاهل كل اللي جاها
الله لا يبلانا❤️
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3902 ] نشر منذ 1 ساعة
قصه خياليه من نسج الكاتب الغير معروف والضحيه الغير معروفه الجنسيه والموطن
ومع ذلك احذر البنات من الوقوع في حبائل الذئاب البشريه باسم الحب
لايوجد حب الا بعد التقدم لاهل الزوجة رسميا وبعد عقد القران يمكن الاتصال والتعارف الى ان يتم الزفاف
لاني ملاحظ ان بعض البنات فيهن طيبه لدرجة الغباء والبلاهه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2298 ] نشر منذ 49 دقيقة
عشر سنوات!!!!!!
اكيد تم تجديد بطاقة الصراف اكثر من مره وكيف سلمت له
وكيف تدبرتي امر مصاريفك -اللله المستعان-
بلاوي تجي من الناس على الناس -الله لايبلانها ويعوضك خير-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا لا بنات الحين فيهن طيبه بس ماتاصل للاغباء والبلاهة بل للحنكه والذكاء ☺️
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7746 ] نشر منذ 46 دقيقة
على مـــــدار 10 ســـــــنوات كامـــــله .؟؟؟؟؟؟؟؟.
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حتــــى ايقــنت الضــحية أنـها فـي دوامـــــه .⁉️.
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بعـــد إيــــــش يا بابا .؟. لا ومتــــزوجــه بعـد .😳.
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طــيب لِكمَـخَه زوجـها مَقَـل لهـا ويـن يـروح راتبِـك .⁉️.
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ـ ـ ـ ـ ـ . اللـــــــــــــــــــهمَ لاشـــــــــــــــــــــماتَـــــــــــــــــــــــه . ـ ـ ـ ـ ـ
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6491 ] نشر منذ 39 دقيقة
القصة ماهي واقعية ابداً من خيال الكاتب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 36 دقيقة
بنت النور🌹
يعني القديمات كن ديكتا توريات
ولا ايش هو المعنى .😳. ههههههههههههههههههههههههههههه
ابوباسم[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 34 دقيقة
غريبه السنيين ماغيّرت حياتهم “” وعشر سنيين بالجامعه ماتنجح ” الكاتب هذا فضيحه لو يشوف شعله غير الكتابه ابرك”
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 30 دقيقة
الو الو بنت النور🌹
الو حول حول هل تسمعني فضلاً اجب
هههههههههههههههههههههههههههههه
خالد[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 26 دقيقة
للاسف مع كثر المشاكل الا ان البنات مستمرين في دلاختهم لا تعطين صورتك لاى شخص اذا كان يريد الزواج يجي من الباب واي واحده تبي تدق حنك مع اي شخص ما يبي غير يفرغ شهوته فيها ويبتزها مستحيل يتزوجها وسوف يقول التي كلمتني وسلمت صورها لى اكيد متعرفه على غيرى وهذي عشر سنوات يبلع في راتبها خبله انتي واعتقد ان فيه صور فاضحه اكيد من يوم سلمتي بطاقتك له الا صوره عاديه اتفلي في وجهه وبلغي اهلك او الهئية عنه
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 22 دقيقة
من شكل المسلسل انه اكذوبه
من اي بلد هالضحيه ؟؟ والا تخويف للفتيات ؟؟
اللقمه كبيره مايسعها البلعوم حتى يصدقونها الناس
لو كان قلصت منها ياراوي القصه ممكن تنبلع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/!!!!!!!!!!!!!!!!
همس~[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 17 دقيقة
مسكين زوجها مستغفله كل هالعمر ~