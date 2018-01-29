الرئيس الأمريكى يصدر تغريداته من ” السرير “

واشنطن(صدى):

أوضح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” أنه أحياناً ما يرسل تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وهو على ” سريره ” الخاص، إما فى فترة الصباح الباكر، أو المساء، وذلك نظراً لإنشغاله خلال باقي اليوم، بينما في أحيان أخري يغرد أثناء تناوله للطعام، سواء لوجبة الإفطار أو الغداء أو غيره.

ورد ذلك فى مقابلة للرئيس الأمريكى مع محطة ” اي تى فى ” التليفزيونية البريطانية، أمس الأحد، مشيراً خلالها أنه يلقى شعبية واسعة في المملكة المتحدة.

كما أعرب ” ترامب ” عن مدى احترامه الكبير للنساء، ذلك رغم أنه كثيراً ما رد بالنفى عند سؤاله إذا كان مؤيداً للحركة النسوية أم لا.

وقال إنه قد الدعم للمرأة و النساء يعرفن ذلك، مشيراً لأن النساء أحببن دعمه الذى يتعلق بوجود جيش قوى حيث أنهن دائماً ما يرغبن فى الشعور بالأمان فى بلادهن.