فقد 3 من بناته في حادث جازان.. معلومات جديدة يكشفها والدهن

تركي السالم(صدى):

روى المواطن عبدالعليم حمدي، تفاصيل جديدة عن حادث جازان المأسوي الذي حدث الخميس الماضي، مشيراً إلى أن قد فقد اثنتين من بناته وخالاتهن الأربعة، كما أصيب اثنتين أخريين من بناته.

وأضاف ” حمدي ” ، أنه هرع إلى موقع الحادث فور تلقيه نبأ تعرض بناته لحادث، فوجد جثث ملقاة على جانبي الطريق، و تعرَّف من خلال هذه الجثث على بناته الاثتنين ” مروة 13 عاماً، مها 11 عاماً ” وخالاتهن الأربعة.

وأوضح كاد أن يفقد توازنه لولا مساعدة أفراد الشرطة له، الذين رافقهم إلى المستشفى، حيث ابنتيه ” سجى 8 أعوام، غادة 5 اعوام ” ، المصابتين اللائي يتلقين العلاج.

ولفت ” حمدي ” إلى أن قائد السيارة وهو احد أقربائه، اخبره بأن شاحنة ظهرت أمامه فجأة، وقد حاول تجاوزها إلا انها اصطدمت به من الخلف.

وأكد أن الأسرة لم تتسلم تقرير المرور حول الحادثة، حتى الآن.