لم تجتمع قبل 152 عاما.. ظواهر فلكية بانتظار القمر.. الأربعاء

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة ” ناسا ” الأمريكية، عن اجتماع ثلاثة ظواهر فلكية لأول مرة منذ ما يقرب من قرن ونصف قرن، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت ” ناسا ” ، أو الظواهر هي ” القمر الأزرق، القمر العملاق، قمر الدم “، مشيرة إلى أن هذه الظواهر اجتمعت آخر مرة في عام 31 مارس 1866، أي منذ 152 عاماً.

وعندما يكتمل القمر مرتين في شهر واحد يسمى ” القمر الأزرق ” ، بينما عندما يسطع القمر بنسبة 14% أكثر من العادة فإن ذلك يمسى بالـ ” القمر العملاق ” ، أما ” القمر الأحمر ” فهو يتكسب لون أحمر بسبب انعكاس أشعة الشمس عليه.