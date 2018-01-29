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” الكهرباء ” تتيح لمستخدميها خدمة ” السداد الميسر “

” الكهرباء ” تتيح لمستخدميها خدمة ” السداد الميسر “
عادل الحربي (صدى):

أتاحت شركة الكهرباء، لمشتركيها، إمكانية الاستفادة من خدمة ” السداد الميسر ” .

وأوضحت جمعية حماية المستهلك اليوم الإثنين، عبر حسابها على ” تويتر ” اليوم الإثنين، أن شركة الكهرباء تُتيح لمشتركيها سداد القيمة التقديرية للاستهلاك السنوي عبر أقساط شهرية، من خلال موقع الشركة.

وللتسجيل بالخدمة من خلال موقع الشركة، عبر الرابط التالي:هنا

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7749 ] نشر منذ 2 ساعتين

ـــ طـــــــــــــــــــــــ🆒🆗🆒ـــــــــــــــــيب ـــ

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة

واضح الاستهلاك راح يكون بمبالغ عالية

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