” الكهرباء ” تتيح لمستخدميها خدمة ” السداد الميسر “
أتاحت شركة الكهرباء، لمشتركيها، إمكانية الاستفادة من خدمة ” السداد الميسر ” .
وأوضحت جمعية حماية المستهلك اليوم الإثنين، عبر حسابها على ” تويتر ” اليوم الإثنين، أن شركة الكهرباء تُتيح لمشتركيها سداد القيمة التقديرية للاستهلاك السنوي عبر أقساط شهرية، من خلال موقع الشركة.
وللتسجيل بالخدمة من خلال موقع الشركة، عبر الرابط التالي:هنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7749 ] نشر منذ 2 ساعتين
ـــ طـــــــــــــــــــــــ🆒🆗🆒ـــــــــــــــــيب ـــ
الهاوي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح الاستهلاك راح يكون بمبالغ عالية