” الكهرباء ” تتيح لمستخدميها خدمة ” السداد الميسر “

عادل الحربي (صدى):

أتاحت شركة الكهرباء، لمشتركيها، إمكانية الاستفادة من خدمة ” السداد الميسر ” .

وأوضحت جمعية حماية المستهلك اليوم الإثنين، عبر حسابها على ” تويتر ” اليوم الإثنين، أن شركة الكهرباء تُتيح لمشتركيها سداد القيمة التقديرية للاستهلاك السنوي عبر أقساط شهرية، من خلال موقع الشركة.

وللتسجيل بالخدمة من خلال موقع الشركة، عبر الرابط التالي:هنا