مؤسس المخابرات القطرية: مشاريع الإخوان تلاقت مع طموحات أمير قطر السابق

طلال الضوي(صدى):

أوضح اللواء المصري محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، أن حياكة المؤامرات على المملكة والإمارات والبحرين ومصر، كانت أبرز ملامح نظام حمد بن خليفة بعد نجاحه في الانقلاب على والده.

وقال ” منصور ” : ” مشاريع الإخوان العابرة للحدود تلاقت مع طموحات أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ما جعلهم يصدرون عمليات في تمويل الإرهاب وحركات العنف حول العالم “.

وأشار إلى أن الإخوان قدموا مشروعهم العابر للحدود، على أن يتولى أمير قطر السابق زمام المبادرة، بفضل خبرة الديوان الأميري الواسعة في تمويل الإرهاب والتخريب والدعاية السوداء، ما سمح له بخدمة خطة ” الخلافة الإخوانية ” .

كما أكد أن حاكم قطر السابق من بداية عهده ومنذ توليه الحكم، كان متوجسًا من أبناء القبائل القطرية، فنكل بالبعض، وأعدم البعض الآخر، خاصة أبناء القبائل التي شك في ولائها له، واتهمهم بالولاء لوالده المعزول الشيخ خليفة بن حمد.

يُذكر أن اللواء المصري محمود منصور، ابتعثته بلاده إلى قطر في 1988؛ لتقديم الدعم الأمني؛ لإعادة صياغة جهاز الأمن القطري، وذلك كان أثناء حكم أمير قطر السابق خليفة بن حمد.