تعليم المذنب يحقق نسبة 100% في جودة الإنجاز لخدمة تواصل الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

حققت إدارة التعليم بمحافظة المذنب نسبة 100% في جودة الإنجاز لخدمة تواصل الإلكترونية، من خلال التقرير السنوي لمركز رعاية المستفيدين على مستوى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.

وبين المشرف على مركز رعاية المستفيدين بالإدارة سلمان محمد الغيلان، أن خدمة تواصل الإلكترونية تهدف إلى تقديم الخدمة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور وجميع من له استفسار أو أي معاملة بالوزارة أو الإدارة للرد على استفساراتهم والاستعلام عن معاملاتهم دون تكلف عناء مراجعة الجهة.