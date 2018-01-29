جبل برصايا يشهد الاشتباكات الأعنف في عفرين

أنقرة(صدى):

أكدت وسائل إعلام تركية، أن الجيش التركي سيطر على جبل برصايا بعفرين بعد معارك طاحنة، أمس الأحد، وذلك لأهمية الجبل الاستراتيجة كونه يُطل على مدينة كيليس التركية، وعلى بلدة أعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.

حيث قصفت الطائرات الحربية التركية مجددًا مناطق جنوب شرقي المدينة؛ بينما سماء جبل برصايا ملبدة بدخان الاشتباكات الأعنف منذ بدء عملية عفرين.

وبهذا بدأت معارك التلال المشتعلة بين الجيش التركي وحلفائه من جماعات المعارضة السورية المسلحة من جهة، وبين المسلحين الأكراد من جهة أخرى، تتخذ طورًا جديدًا.

وجدير بالذكر، أن عدوان الجيش التركي على عفرين، بدأ من عشرة أيام، ارتكب خلالها الأتراك أفظع الجرائم من تدمير مبانٍ آثارية وحضارية بالمدينة، وهناك اتهامات باستخدام غاز النابالم المحرم دوليًا ضد الأهالي.